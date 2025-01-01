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Билеты
Ян Зубков. Проверочный Stand Up концерт
Билеты от 800₽
Киноафиша Ян Зубков. Проверочный Stand Up концерт

Ян Зубков. Проверочный Stand Up концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Известный российский комик на сцене Standup Club на Трубной

Ян Зубков — известный российский комик, который приобрёл популярность благодаря своему участию в шоу «StandUp» на телеканале ТНТ. Его выступления отличает уникальная манера подачи, чувство юмора и умение импровизировать, что завоевало его любовь у зрителей.

Карьерный путь
Ян начал свою карьеру в стендап-комедии, где быстро завоевал внимание своим нестандартным подходом к юмору. Он стал одним из ярких представителей новой волны российских комиков, получив признание за умение обращаться с актуальными темами и находить смешное в обычной жизни.

Стиль и популярность
Творчество Яна Зубкова известно своей лёгкостью и искренностью. Его шутки часто касаются повседневных ситуаций, что делает его стиль доступным и понятным для широкой аудитории.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 800 ₽

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