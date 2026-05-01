Спектакль Яма

Мюзикл по повести Куприна «Яма» от театра «Эндорфин»

Современный театр мюзикла «Эндорфин» готовит к выпуску премьеру, основанную на повести Александра Ивановича Куприна «Яма». Эта музыкальная драма затрагивает темы покалеченных женских судеб и обещает тронуть сердца зрителей.

Куприн создал свою повесть, поразившую современников смелостью, и сам отмечал: Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству… Его глубокие исследования женской души стали отправной точкой для постановщиков театра.

Режиссер спектакля Анастасия Прокопович, художественный руководитель театра «Эндорфин» и выпускница ВГИК им. С. А. Герасимова, с командой создали уникальный проект. В «Яме» будут сочетаться потрясающей красоты костюмы, современная хореография, классическая музыка и пронзительная драма — всё это сформирует атмосферу, в которой тема потерянных женских судеб будет исследоваться с особой чувствительностью.

