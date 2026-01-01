Гастрольный спектакль по повести Куприна

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представит спектакль Ереванского государственного русского драматического театра им. К.С. Станиславского (Республика Армения) по мотивам повести А. Куприна «Яма». В центре сюжета — судьбы женщин, оказавшихся в домах терпимости Ямской слободы, и их борьба с безысходностью.

Режиссёр Гор Маркарян, известный своей работой в «Мулен Руж», создал постановку, сочетающую реалистичный драматизм и театральный гротеск. Спектакль будет интересен тем, кто ищет острые социальные темы и глубокие драматические истории.

О спектакле

Спектакль «Яма» — это драма в двух действиях, основанная на повести А. Куприна, на протяжении которого раскрываются животрепещущие проблемы женщин, оказавшихся в тяжелых условиях жизни.

Автор инсценировки — Сона Мелоян

Руководитель проекта — Марианна Мхитарян

Режиссер — Гор Маркарян

Станиславский, в свою очередь, утверждает, что «Яма» — это одно из самых трагических произведений Куприна, написанное в начале XX века. Тогда оно вызвало огромный резонанс в обществе. Ямская слобода, окутанная зловещей атмосферой, скрывает ужасные судьбы её обитательниц. Кто-то приходит сюда от безысходности, кого-то продали, как живой товар...

Социальное значимость

Спектакль «Яма» — это не просто история о борделе, а мощное социальное высказывание о жизни «на дне», равноправии женщин и равнодушии общества. Он показывает, как люди зачастую сами толкают себя в бездну.

Сона Мелоян, автор инсценировки, отмечает: «Всю эту «нищету куртизанок» Гор Маркарян облек в такой блеск и ослепительную театральность, что зритель с трудом переводит дух под этим театральным контрастным душем».

Спектакль поставлен при содействии Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Русские сезоны».