Яма
Яма

Спектакль Яма

Постановка
Новая актерская школа 18+
Режиссер Мария Аннич
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Яма» по А. Куприну. Спектакль о человеческой природе и социальной справедливости

Спектакль по произведению А. И. Куприна «Яма» поднимает важные и сложные вопросы, касающиеся моральных норм и человеческой природы. История, основанная на переживаниях падших женщин, позволяет глубже понять их боли и страдания, а также исследовать ту глубину человеческой души, которая часто остается в тени судов общества.

Общество и двойные стандарты

Спектакль акцентирует внимание на том, как общество с двойными стандартами осуждает явление падения и в то же время само участвует в его порождении. Зритель увидит, как традиционные моральные нормы сталкиваются с реальностью, в которой живут главные героини.

Эмоции и визуальная выразительность

«Яма» насыщена эмоциональными моментами и глубокими диалогами. Визуально выразительные средства подчеркивают атмосферу спектакля и усиливают восприятие истории. Каждый элемент сценографии и актерской игры направлен на то, чтобы зритель мог прочувствовать всю тяжесть и напряжение ситуаций, в которых оказываются персонажи.

Символика «ямы»

«Яма» в спектакле воспринимается не только как физическое место, но и как образ внутреннего состояния каждого человека. Каждый из нас сталкивается с собственными препятствиями и вызовами, и спектакль задает зрителю важные вопросы о том, как они справляются с этими испытаниями.

Зачем идти на спектакль?

Этот спектакль — не только возможность увидеть талантливую интерпретацию классического произведения, но и шанс задуматься о социальных и моральных вопросах, которые волнуют общество сегодня. «Яма» предлагает зрителю погрузиться в мир, где каждый персонаж — это отражение человеческой судьбы и борьбы за признание.

Не упустите шанс стать частью этого глубокого и эмоционального спектакля, который оставит след в вашем сердце.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Екатеринбург, 7 сентября
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
19:00

