Описание спектакля

В новом здании театра Камала показ аудиовизуального перформанса «Яктылык моңы» («Мелодия света»). Проект представили в Восточном зале с круглой сценой. Он объединяет в себе звучание классической и современной музыки в исполнении симфонического оркестра и новых мультимедийных технологий.

Перформанс объединяет в себе звучание классической и современной музыки в исполнении симфонического оркестра и новых мультимедийных технологий. Лейтмотив произведения связан с преодолением тьмы — войны, потерь, трагедий, и движения к свету, миру, духовности и культурному процветанию.

Зрители смогли услышать произведения известных зарубежных, российских и татарстанских композиторов XX века. Среди них — Эдуард Уильям Элгар («Энигма-вариации», опус 36) и Алмаз Монасыпов (симфония-поэма №2 «Муса Джалиль»). Со сцены также прозвучали композиции современных авторов — Ильяса Камала (поэма памяти Ильгама Шакирова «Сквозь темный лес»), Алсу Сунгатуллиной (симфоническая поэма «Лучезарная Казань»), Фархада Бахтияри («Соловей и роза»). Каждая музыкальная тема сопровождалась специально разработанным визуальным решением.



«Новое здание, оснащенное современным оборудованием и проекционными системами, позволило нам реализовать самые смелые идеи. В перформансе “Яктылык моңы” мы совмещаем музыку и современные мультимедийные технологии в единое творчество. Весь контент — музыкальный и визуальный — был подготовлен под исполнение в новом здании театра им. Камала. Восточный зал круглой формы на 360 градусов создает необычный сценический эффект: у зрителей складывается ощущение, что они сидят в центре оркестровой ямы, а трансляция визуальных образов на стены оживляет пространство, создавая эффект полного погружения в действие. Это не просто академический концерт, это визуальная и звуковая магия», — рассказывает главный дирижер и художественный руководитель оркестра Татарского Государственного Академического театра им. Камала Данияр Соколов.

Перформанс был создан при поддержке СИБУРа.