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Яков Друскин «Видение невидения»
Билеты от 500₽
Киноафиша Яков Друскин «Видение невидения»

Спектакль Яков Друскин «Видение невидения»

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Беговой 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Степана Мощенко о тайнах сознания

Центр драматургии и режиссуры на Беговой представляет моноспектакль «Видение невидения» по тексту философа и мыслителя Якова Друскина. Постановка режиссёра Клима — это погружение в лабиринты сознания, где реальное переплетается с мистическим, а мысли становятся пространством для игры смыслов.

Идея постановки

Произведение Друскина — это размышление о границе между видимым и невидимым, о том, как человек воспринимает и интерпретирует мир. На сцене перед зрителем предстаёт личность, которая одновременно ищет себя и растворяется в своих размышлениях.

Моноспектакль в исполнении Степана Мощенко превращает текст в живую форму искусства, где каждый жест и слово становятся ключом к разгадке сложного мира идей автора.

Особенности постановки

  • Минимализм в декорациях, подчёркивающий внутренний мир героя.
  • Интимная атмосфера, создающая эффект диалога зрителя с самим собой.
  • Глубокий текст, который раскрывается через напряжённую актёрскую игру.

Почему стоит посмотреть?

«Видение невидения» — это уникальный театральный опыт для тех, кто любит философскую глубину и психологическую игру. Постановка предлагает зрителям не только увидеть спектакль, но и самим стать частью этого размышления о природе человеческого сознания.

Режиссер
Клим
В ролях
Степан Мощенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Беговой Москва, Беговая, 5
19:00 от 500 ₽

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