Спектакль Яков Друскин «Видение невидения»

Моноспектакль Степана Мощенко о тайнах сознания

Центр драматургии и режиссуры на Беговой представляет моноспектакль «Видение невидения» по тексту философа и мыслителя Якова Друскина. Постановка режиссёра Клима — это погружение в лабиринты сознания, где реальное переплетается с мистическим, а мысли становятся пространством для игры смыслов.

Идея постановки

Произведение Друскина — это размышление о границе между видимым и невидимым, о том, как человек воспринимает и интерпретирует мир. На сцене перед зрителем предстаёт личность, которая одновременно ищет себя и растворяется в своих размышлениях.

Моноспектакль в исполнении Степана Мощенко превращает текст в живую форму искусства, где каждый жест и слово становятся ключом к разгадке сложного мира идей автора.

Особенности постановки

Минимализм в декорациях, подчёркивающий внутренний мир героя.

в декорациях, подчёркивающий внутренний мир героя. Интимная атмосфера , создающая эффект диалога зрителя с самим собой.

, создающая эффект диалога зрителя с самим собой. Глубокий текст, который раскрывается через напряжённую актёрскую игру.

Почему стоит посмотреть?

«Видение невидения» — это уникальный театральный опыт для тех, кто любит философскую глубину и психологическую игру. Постановка предлагает зрителям не только увидеть спектакль, но и самим стать частью этого размышления о природе человеческого сознания.