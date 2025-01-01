Спектакль Яков Друскин «Видение невидения»

Центр драматургии и режиссуры на Беговой представляет моноспектакль «Видение невидения» по тексту философа и мыслителя Якова Друскина. Постановка режиссёра Клима — это погружение в лабиринты сознания, где реальное переплетается с мистическим, а мысли становятся пространством для игры смыслов.
Произведение Друскина — это размышление о границе между видимым и невидимым, о том, как человек воспринимает и интерпретирует мир. На сцене перед зрителем предстаёт личность, которая одновременно ищет себя и растворяется в своих размышлениях.
Моноспектакль в исполнении Степана Мощенко превращает текст в живую форму искусства, где каждый жест и слово становятся ключом к разгадке сложного мира идей автора.
«Видение невидения» — это уникальный театральный опыт для тех, кто любит философскую глубину и психологическую игру. Постановка предлагает зрителям не только увидеть спектакль, но и самим стать частью этого размышления о природе человеческого сознания.