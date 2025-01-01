Меню
Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда
О выставке

Выставка о Якове Чернихове в Еврейском музее и центре толерантности

На новой выставке, посвященной творчеству Якова Чернихова, посетители смогут глубже понять взгляды этого уникального визионера. Его идеи предвосхитили развитие урбанистики и архитектуры на целое столетие. Экспозиция состоит из восьми разделов и включает более 500 экспонатов — от архитектурных проектов и графических циклов до макетов, рукописей, фотографий и личных вещей.

Структура выставки

Выставка подробно освещает личность Чернихова и его творческую биографию, что помогло ему оказать влияние на современную урбанистику, графический дизайн и цифровые технологии. Структура выставки ведет посетителей по творческому пути архитектора, начиная с мультимедиа-зала, который демонстрирует уникальность архитектуры Чернихова.

Далее следует инсталляция «Учебный класс графических искусств», где посетители знакомятся с методикой преподавания архитектора. Четвертая инсталляция воссоздает личный кабинет Чернихова в доме № 8 на набережной канала Грибоедова в Ленинграде. Этот зал соседствует с разделом, посвященным знаменитой серии «Архитектурные сказки».

Шестой раздел воссоздает проектную мастерскую Чернихова, а седьмой демонстрирует его работу над уникальным методом построения шрифтов. Завершает экспозицию зал, посвященный одному из самых загадочных циклов Чернихова — «Дворцы и пантеоны». Интересно, что концепция выставки построена вне хронологической последовательности, позволяя реконструировать биографию архитектора через важные места его пребывания и ключевые периоды творческой деятельности.

Влияние и наследие

Работы Якова Чернихова погружают зрителя в историю архитектуры первой половины XX века, охватывая авангардные эксперименты и сталинскую неоклассику. Выставка также освещает влияние зарубежного высотного строительства на советскую архитектуру 1930-1950-х годов.

Проект реализован с поддержкой Архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева и Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Кураторами выставки выступили Андрей Чернихов, основатель Международного фонда Якова Чернихова, и Мария Гадас, главный куратор Еврейского музея и центра толерантности.

Фотографии

Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда

