Выставка о Якове Чернихове в Еврейском музее и центре толерантности

На новой выставке, посвященной творчеству Якова Чернихова, посетители смогут глубже понять взгляды этого уникального визионера. Его идеи предвосхитили развитие урбанистики и архитектуры на целое столетие. Экспозиция состоит из восьми разделов и включает более 500 экспонатов — от архитектурных проектов и графических циклов до макетов, рукописей, фотографий и личных вещей.

Структура выставки

Выставка подробно освещает личность Чернихова и его творческую биографию, что помогло ему оказать влияние на современную урбанистику, графический дизайн и цифровые технологии. Структура выставки ведет посетителей по творческому пути архитектора, начиная с мультимедиа-зала, который демонстрирует уникальность архитектуры Чернихова.

Далее следует инсталляция «Учебный класс графических искусств», где посетители знакомятся с методикой преподавания архитектора. Четвертая инсталляция воссоздает личный кабинет Чернихова в доме № 8 на набережной канала Грибоедова в Ленинграде. Этот зал соседствует с разделом, посвященным знаменитой серии «Архитектурные сказки».

Шестой раздел воссоздает проектную мастерскую Чернихова, а седьмой демонстрирует его работу над уникальным методом построения шрифтов. Завершает экспозицию зал, посвященный одному из самых загадочных циклов Чернихова — «Дворцы и пантеоны». Интересно, что концепция выставки построена вне хронологической последовательности, позволяя реконструировать биографию архитектора через важные места его пребывания и ключевые периоды творческой деятельности.

Влияние и наследие

Работы Якова Чернихова погружают зрителя в историю архитектуры первой половины XX века, охватывая авангардные эксперименты и сталинскую неоклассику. Выставка также освещает влияние зарубежного высотного строительства на советскую архитектуру 1930-1950-х годов.

Проект реализован с поддержкой Архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева и Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Кураторами выставки выступили Андрей Чернихов, основатель Международного фонда Якова Чернихова, и Мария Гадас, главный куратор Еврейского музея и центра толерантности.