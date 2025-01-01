Меню
Яга
Билеты от 350₽
Киноафиша Яга

Спектакль Яга

16+
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

Мюзикл для детей Орловского театра для детей и молодежи на сцене московского Губернского театра

Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство» представит новый мюзикл, который уже стал обладателем премии зрительских симпатий «Хрустальная рампа» в номинации «Лучшая премьера сезона» 2024 года.

Мифы, легенды и сказки

Что же такое наша история? Это миф, легенда или сказка? Одно можно сказать точно: на нашей сцене разворачивается новая увлекательная история. Каждый человек на протяжении жизни идет по своему пути, и эти пути переплетаются, как дороги. Рано или поздно каждому придется принимать важное решение у Латырь-камня, символизирующего распутье.

Выбор и прощение

Каждый день мы делаем выбор, и даже самый незначительный шаг может существенно изменить наше будущее. Важно помнить, что зло, причиненное другим, может разрушить и нашу душу. Истинное прощение становится единственным спасением, очищая и окрыляя душу. Хотя оно не изменяет прошлого, прощение освобождает нас для лучшего будущего.

Смысл жизни и человеческие эмоции

Как и любая сказка, наш мюзикл наполнен глубокими смыслами и идеями. Однако самое главное в любой истории — это человек, его мысли, чувства и эмоции, которые управляют нашими действиями и определяют направление нашего пути.

Вы все еще думаете, что «сказка — ложь...»? Откройте для себя мир музыки, танца и театра в нашем новом мюзикле, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Ноябрь
10 ноября понедельник
19:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 350 ₽

