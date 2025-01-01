Музыкальный спектакль «Яга»: погружение в мир славянских мифов

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль «ЯГА», который погружает зрителей в мир славянских мифов и легенд о языческих богах и богинях. Этот спектакль не только развлекательный, но и глубокий, заставляющий задуматься о вечных вопросах и истинной природе персонажей.

Баба Яга: Забытые истории

Всегда ли баба Яга была той устрашающей фигурой, которую мы знаем сегодня? Спектакль «ЯГА» предлагает зрителям взглянуть на известный образ с новой стороны. Почему эта скрюченная бабка вызывает у нас страх и трепет? Что произошло в её юности, что оставило такой след в её судьбе?

Тайны и загадки

В ходе спектакля мы раскроем множество вопросов о жизни Яги: кто она на самом деле и почему стоит на границе между жизнью и смертью? Зрители смогут увидеть, как мифы и легенды переплетаются с личной историей героини, создавая поистине волшебную атмосферу.

Команда спектакля

Режиссером и автором пьесы выступает Татьяна Завьялова, чья творческая энергия и глубокое понимание мифологии обещают захватить зрителей с первых минут. Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие!

Спектакль «ЯГА» — это шанс не только насладиться музыкальным искусством, но и погрузиться в богатый мир славянских легенд. Мы ждем вас на нашем представлении!