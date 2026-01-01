Спектакль ЯГА. Фольклорный детектив.

Фольклорный детектив «Яга» для детей

В творческом пространстве «АртРазБег» пройдёт фольклорный детектив с участием зрителей и под чутким приглядом родителей. Это спектакль — неожиданная интерпретация противостояния Ивана Царевича и Бабы-Яги.

Главной интригой праздника станет исчезновение важных предметов: у Ивана Царевича пропал его лук со стрелами, а у Бабы-Яги исчезла метла. Вот тут-то и начинается самое интересное: кто какой тропинкой пойдёт, да кто чего найдёт!

Конечно, в сказках просто так ничего не даётся; метла оказалась у Царевича, а лук и стрелы припрятала Яга. Шутки колдуньи и находчивость Царевича сделают спектакль захватывающим и интересным для всех зрителей.

Зрители смогут активно участвовать в действиях на сцене, что создаст особую атмосферу. Спектакль полон ярких театральных номеров и неожиданных поворотов событий.

Не упустите возможность увидеть этот фольклорный детектив и стать частью увлекательной истории, где каждый зритель сможет проявить свою смекалку!