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Я/Фабр
Билеты от 1200₽
Киноафиша Я/Фабр

Спектакль Я/Фабр

О бельгийском провокаторе от режиссера Козинского 16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Экспериментальный спектакль «Я/Фабр»

Режиссер Клим Козинский представляет новый экспериментальный спектакль «Я/Фабр», основанный на книге «Я — ошибка» культового бельгийского театрального мастера Яна Фабра. Это произведение включает в себя не только пьесы, но и рисунки, создавая уникальную художественную атмосферу.

Монологи, которые затрагивают душу

В своем спектакле Козинский отобрал два ключевых монолога: «Я — кровь» и «Я — корова». Первый монолог представляет собой эмоциональный рассказ героя, который выворачивает себя наизнанку в порыве чувств. Этот момент позволяет зрителям глубже понять внутренние переживания персонажа.

Второй монолог, «Я — корова», является гимном золотому тельцу, исследуя темы материальных ценностей и человеческой жадности. Эти контрастные монологи создают мощный диалог, заставляя зрителей задуматься о своих собственных приоритетах.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль «Я/Фабр» — это не только художественное произведение, но и социальный комментарий на современность. Клим Козинский, известный своим нестандартным подходом к театральному искусству, использует элементы абсурда и иронии, чтобы привлечь внимание к актуальным проблемам общества.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта! 

Режиссер
Клим Козинский
В ролях
Антон Косточкин
Ирина Савицкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
20:00 от 1200 ₽

Фотографии

Я/Фабр Я/Фабр Я/Фабр Я/Фабр Я/Фабр Я/Фабр Я/Фабр Я/Фабр

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