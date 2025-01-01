Экспериментальный спектакль «Я/Фабр»

Режиссер Клим Козинский представляет новый экспериментальный спектакль «Я/Фабр», основанный на книге «Я — ошибка» культового бельгийского театрального мастера Яна Фабра. Это произведение включает в себя не только пьесы, но и рисунки, создавая уникальную художественную атмосферу.

Монологи, которые затрагивают душу

В своем спектакле Козинский отобрал два ключевых монолога: «Я — кровь» и «Я — корова». Первый монолог представляет собой эмоциональный рассказ героя, который выворачивает себя наизнанку в порыве чувств. Этот момент позволяет зрителям глубже понять внутренние переживания персонажа.

Второй монолог, «Я — корова», является гимном золотому тельцу, исследуя темы материальных ценностей и человеческой жадности. Эти контрастные монологи создают мощный диалог, заставляя зрителей задуматься о своих собственных приоритетах.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль «Я/Фабр» — это не только художественное произведение, но и социальный комментарий на современность. Клим Козинский, известный своим нестандартным подходом к театральному искусству, использует элементы абсурда и иронии, чтобы привлечь внимание к актуальным проблемам общества.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!