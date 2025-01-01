Меню
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Yadday представляет хип-хоп концерт в пространстве «Эрмитаж»

Погружайтесь в мир музыки на уникальном концерте Yadday в легендарном пространстве «Эрмитаж». Этот хип-хоп вечер обещает соединить старые хиты с новым, свежим материалом, подаренным творческой энергией артиста.

Что вас ждет на концерте?

Yadday — это не просто выступление, а целая история, рассказанная через ритмы и тексты. Артист объединит поклонников старой школы и нового звучания, создавая неповторимую атмосферу взаимодействия с публикой. Будьте готовы к энергетическим треку, который зажжет аудиторию до конца вечера.

Зачем стоит посетить?

Хип-хоп концерт в «Эрмитаже» — это возможность не только насладиться музыкой, но и увидеть, как талантливые исполнители могут создавать новые шедевры на базе классических песен. Также зрители смогут открыть для себя новые композиции, которые возможно, станут хитами будущего.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события — приходите и черпайте вдохновение в каждом ритме!

Купить билет на концерт Yadday

Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 600 ₽

