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Яблоко раздора
Киноафиша Яблоко раздора

Спектакль Яблоко раздора

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Увлекательная криминальная история

В Воронежском концертном зале зрители смогут насладиться спектаклем по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи. Это увлекательная криминальная история о Еве, решившей убить своего мужа с помощью любовника Бруно. Главные герои оказываются вовлечёнными в сложный любовный треугольник, где переплетаются ненависть и любовь, создавая напряжённую атмосферу.

Каждый персонаж пытается выжить в этом опасном лабиринте, и каждый шаг приближает их к неожиданной развязке. Эта комедия полна неожиданных поворотов, которые не оставят зрителей равнодушными. Шипы ненависти и любви пронизывают сюжет, заставляя переживать каждую минуту происходящего на сцене.

Блестящий актерский состав с уникальным мастерством в каждой сцене подарит зрителям незабываемый вечер в стенах театра. Присоединяйтесь к этому захватывающему спектаклю, который поразит вас своей глубиной и эмоциональностью!

В ролях
Александр Носик
Александр Носик
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Денис Матросов
Денис Матросов
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Карина Мишулина

Фотографии

Яблоко раздора Яблоко раздора
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