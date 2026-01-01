Спектакль Яблоко раздора

Увлекательная криминальная история

В Воронежском концертном зале зрители смогут насладиться спектаклем по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи. Это увлекательная криминальная история о Еве, решившей убить своего мужа с помощью любовника Бруно. Главные герои оказываются вовлечёнными в сложный любовный треугольник, где переплетаются ненависть и любовь, создавая напряжённую атмосферу.

Каждый персонаж пытается выжить в этом опасном лабиринте, и каждый шаг приближает их к неожиданной развязке. Эта комедия полна неожиданных поворотов, которые не оставят зрителей равнодушными. Шипы ненависти и любви пронизывают сюжет, заставляя переживать каждую минуту происходящего на сцене.

Блестящий актерский состав с уникальным мастерством в каждой сцене подарит зрителям незабываемый вечер в стенах театра. Присоединяйтесь к этому захватывающему спектаклю, который поразит вас своей глубиной и эмоциональностью!