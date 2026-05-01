Спектакль Яблочный пирог

Яблочный пирог
Постановка
Кот Вильям 6+
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль для всей семьи в Петербурге

«Яблочный пирог» — это спектакль, который переносит зрителей в мир захватывающих приключений. В центре сюжета находятся мальчик и его друзья, которые отправляются в лес. Там их ждут различные препятствия, через которые они учатся проходить с помощью дружбы и смекалки. Этот спектакль станет отличным выбором для семейного досуга.

Режиссером постановки является талантливая команда театра «Кот Вильям», известная своими яркими спектаклями как для детей, так и для взрослых. Зрители смогут насладиться не только игровым процессом актеров, но и продуманными декорациями, которые создают атмосферу лесных приключений.

Спектакль для детей от 6 лет

Спектакль рекомендован для просмотра детьми от 6 лет и старше. Это означает, что он станет интересным как для дошкольников, так и для младших школьников. «Яблочный пирог» — прекрасная возможность провести время с детьми, укрепив семейные связи через тёплые и юмористические моменты.

Поддержка культуры

Производство прошло при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, что подтверждает высокое качество и уровень постановки. Не упустите шанс посетить этот красочный и содержательный спектакль, который обязательно оставит яркие впечатления у зрителей!

30 мая суббота
19:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1400 ₽
13 июня суббота
14:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1400 ₽

