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Киноафиша Яблочко на Неве

Яблочко на Неве

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фестиваль «Яблочко на Неве» в Санкт-Петербурге

2-3 августа в Санкт-Петербурге на площадке УКТ в лофте «Севкабель Порт» пройдет фестиваль «Яблочко на Неве». Время работы фестиваля — с 12:00 до 22:00.

Что ждет гостей фестиваля?

Фестиваль от «Маркета на Неве» соберет сидрерии, пивоварни и медоварни со всей России. Гостям будут предложены:

  • Дегустация напитков
  • Лекции о культуре сидра и пива
  • Гастрономические изыски
  • Живая музыка
  • Выступления диджеев
  • Увлекательные активности и мастер-классы

Интересные факты о фестивале

Фестиваль «Яблочко на Неве» стал популярной вехой в культурной жизни Петербурга, объединяя любителей напитков и гастрономии. На мероприятии можно не только насладиться вкусом различных напитков, но и узнать о процессе их производства от экспертов отрасли.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника и открыть для себя новые вкусы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00 от 800 ₽

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