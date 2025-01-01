Фестиваль «Яблочко на Неве» в Санкт-Петербурге

2-3 августа в Санкт-Петербурге на площадке УКТ в лофте «Севкабель Порт» пройдет фестиваль «Яблочко на Неве». Время работы фестиваля — с 12:00 до 22:00.

Что ждет гостей фестиваля?

Фестиваль от «Маркета на Неве» соберет сидрерии, пивоварни и медоварни со всей России. Гостям будут предложены:

Дегустация напитков

Лекции о культуре сидра и пива

Гастрономические изыски

Живая музыка

Выступления диджеев

Увлекательные активности и мастер-классы

Интересные факты о фестивале

Фестиваль «Яблочко на Неве» стал популярной вехой в культурной жизни Петербурга, объединяя любителей напитков и гастрономии. На мероприятии можно не только насладиться вкусом различных напитков, но и узнать о процессе их производства от экспертов отрасли.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника и открыть для себя новые вкусы!