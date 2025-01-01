Меню
Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Почти любовный треугольник на сцене Театра на Юго-западе

Вечная тема – человек и данный ему талант. Новый спектакль «Я, Он и Она» поставлен режиссером Максимом Лакомкиным. Это почти любовный треугольник, в котором возникают сложные и противоречивые отношения между тремя персонажами.

О сюжете

В центре внимания – Она, дарящая вдохновение, и Он, способный сеять вечные сомнения. Она удерживает Его на краю, в то время как Он готов подтолкнуть к решительным шагам, даже предложив варианты самоубийства. Эта неоднозначная связь раскрывает, как трудно быть художником в мире, полном противоречий.

Вопросы, которые заставляют задуматься

Что происходит с художником, который отказывается от своего таланта? Что значит «интеллектуальное самоубийство»? Может ли Она вернуть веру в себя? Где проходит грань, за которой заканчивается жизнь творца?

Каст и создатели

В спектакле участвуют талантливые актеры: Егор Кучкаров, Алина Дмитриева и Андрей Кудзин. Они вместе с Максимом Лакомкиным устроят для зрителей настоящий сеанс психоанализа, погружая в мир, где каждая эмоция может стать катализатором больших изменений.

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая заставит задуматься о глубинных вопросах жизни и творчества!

Режиссер
Максим Лакомкин
В ролях
Егор Кучкаров
Андрей Кудзин
Алина Лакомкина
Денис Шалаев

Ноябрь
22 ноября суббота
21:00
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
от 900 ₽

