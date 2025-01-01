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Я жду тебя, любимый...
Киноафиша Я жду тебя, любимый...

Спектакль Я жду тебя, любимый...

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Моноспектакль в Молодежном театре на Фонтанке

Молодежный театр на Фонтанке представляет новый проект, посвящённый остросоциальной тематике. Спектакль, основанный на пьесе Дарио Фо и Франки Раме, будет состоять из двух частей: премьеры и последующей дискуссии с психологами.

«Я жду тебя, любимый…» — это пронзительный монолог женщины, запертой мужем в квартире из ревности. Она несёт бремя заботы о детях и девере-инвалиде, борется с назойливыми кредиторами и раздражающими звонками соседа. Замкнутая в каменных стенах, героиня сталкивается с жестокой реальностью, которая превращает её жизнь в замкнутый круг страданий.

Проблематика и постановка

Премьера в Молодежном театре на Фонтанке, осуществлённая заслуженным артистом России Борисом Макаровым и актрисой Ниной Лоленко, затрагивает важные вопросы духовного и физического насилия, права на личный выбор, преодоления неуверенности в себе и самоопределения.

Дискуссия и паблик-ток

После спектакля состоится обсуждение с участием психологов консультационного психологического центра по вопросам зависимостей и деструктивных отношений Lighthouse — Дариной Иляниной и Вадимом Петровым. Это даст зрителям возможность поделиться своим мнением и получить профессиональные советы по затронутым проблемам.

Приглашаем вас на этот уникальный спектакль, который не только затрагивает важные социальные вопросы, но и предлагает возможность глубже разобраться в проблемах через открытое обсуждение.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Нина Лоленко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 600 ₽

Фотографии

Я жду тебя, любимый... Я жду тебя, любимый...

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