Спектакль Я жду тебя, любимый...

Моноспектакль в Молодежном театре на Фонтанке

Молодежный театр на Фонтанке представляет новый проект, посвящённый остросоциальной тематике. Спектакль, основанный на пьесе Дарио Фо и Франки Раме, будет состоять из двух частей: премьеры и последующей дискуссии с психологами.

«Я жду тебя, любимый…» — это пронзительный монолог женщины, запертой мужем в квартире из ревности. Она несёт бремя заботы о детях и девере-инвалиде, борется с назойливыми кредиторами и раздражающими звонками соседа. Замкнутая в каменных стенах, героиня сталкивается с жестокой реальностью, которая превращает её жизнь в замкнутый круг страданий.

Проблематика и постановка

Премьера в Молодежном театре на Фонтанке, осуществлённая заслуженным артистом России Борисом Макаровым и актрисой Ниной Лоленко, затрагивает важные вопросы духовного и физического насилия, права на личный выбор, преодоления неуверенности в себе и самоопределения.

Дискуссия и паблик-ток

После спектакля состоится обсуждение с участием психологов консультационного психологического центра по вопросам зависимостей и деструктивных отношений Lighthouse — Дариной Иляниной и Вадимом Петровым. Это даст зрителям возможность поделиться своим мнением и получить профессиональные советы по затронутым проблемам.

Приглашаем вас на этот уникальный спектакль, который не только затрагивает важные социальные вопросы, но и предлагает возможность глубже разобраться в проблемах через открытое обсуждение.