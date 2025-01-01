Спектакль-концерт, основанный на книге Марины Влади «Владимир или Прерванный полёт» и произведениях Владимира Высоцкого

Постановка представляет собой уникальное театральное событие. Исполнителями являются заслуженные артисты России Любовь Чиркова и Валерий Черняев, актёры театра на Таганке любимовского периода.

Идея и постановка

Автором идеи и режиссёром является Народный артист России Валерий Золотухин. В середине 80-х годов Марина Влади написала книгу о Владимире Высоцком, на страницах которой он предстаёт таким, каким его знала только она. Именно по этой книге и создан спектакль «Я, Высоцкий Владимир…», который не ставит целью сыграть роли Высоцкого и Влади, но создает живые образы этих двух великих людей.

Тема любви и тайн отношений

В спектакле через сценический диалог, сотканный из воспоминаний Марины Влади, песен Высоцкого и его стихов, раскрываются сложные и таинственные отношения между ними. Это история о любви, которая остаётся непостижимой, но может быть прикосновена, ведь имя этой любви — Высоцкий.

«Из всех выступлений, которые мне приходилось видеть в последнее время, вы – лучшие» — Н.М. Высоцкая (мама В. Высоцкого).