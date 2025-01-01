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Билеты
Я, Высоцкий Владимир…
Билеты от 2500₽
Киноафиша Я, Высоцкий Владимир…

Спектакль Я, Высоцкий Владимир…

Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт, основанный на книге Марины Влади «Владимир или Прерванный полёт» и произведениях Владимира Высоцкого

Постановка представляет собой уникальное театральное событие. Исполнителями являются заслуженные артисты России Любовь Чиркова и Валерий Черняев, актёры театра на Таганке любимовского периода.

Идея и постановка
Автором идеи и режиссёром является Народный артист России Валерий Золотухин. В середине 80-х годов Марина Влади написала книгу о Владимире Высоцком, на страницах которой он предстаёт таким, каким его знала только она. Именно по этой книге и создан спектакль «Я, Высоцкий Владимир…», который не ставит целью сыграть роли Высоцкого и Влади, но создает живые образы этих двух великих людей.

Тема любви и тайн отношений
В спектакле через сценический диалог, сотканный из воспоминаний Марины Влади, песен Высоцкого и его стихов, раскрываются сложные и таинственные отношения между ними. Это история о любви, которая остаётся непостижимой, но может быть прикосновена, ведь имя этой любви — Высоцкий.
«Из всех выступлений, которые мне приходилось видеть в последнее время, вы – лучшие» — Н.М. Высоцкая (мама В. Высоцкого).

Режиссер
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
В ролях
Валерий Черняев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 2500 ₽

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