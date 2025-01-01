«Генеральная репетиция» по воспоминаниям Александра Галича в Невидимом театре

В «Невидимом театре» состоится уникальное событие — квартирник под названием «Я выбираю свободу». На этом вечере актеры и актрисы театра прочитают отрывки из книги Александра Галича «Генеральная репетиция», посвященной подготовке спектакля по его пьесе «Матросская Тишина».

Свобода и творчество

Центральная тема вечера — свобода. Воспоминания о Галича и музыка Вени Д’ркина переплетутся в рифмах, которые затрагивают глубинные чувства. Как говорит один из героев: «Я выбираю свободу — но не из боя, а в бой». Эти строки становятся символом внутренней борьбы и стремления быть самим собой.

Как это было

Спектакль, о котором идет речь, был доведен до генеральной репетиции, но, к сожалению, был запрещен. Это делает выступление еще более значимым — мы стремимся объединить двух авторов, разделенных временем, но близких по духу. Нам важно, чтобы их голоса были услышаны и сегодня.

Участники вечеринки

В квартирнике примут участие:

Марина Даминева

Надя Толубеева

Миша Касапов

Юля Захаркина

Николай Куглянт

Иван Решетняк

Евгений Серзин

Геннадий Блинов

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, где искусство и свобода идут рука об руку.