Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я выбираю свободу
Киноафиша Я выбираю свободу

Спектакль Я выбираю свободу

Постановка
Невидимый театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Генеральная репетиция» по воспоминаниям Александра Галича в Невидимом театре

В «Невидимом театре» состоится уникальное событие — квартирник под названием «Я выбираю свободу». На этом вечере актеры и актрисы театра прочитают отрывки из книги Александра Галича «Генеральная репетиция», посвященной подготовке спектакля по его пьесе «Матросская Тишина».

Свобода и творчество

Центральная тема вечера — свобода. Воспоминания о Галича и музыка Вени Д’ркина переплетутся в рифмах, которые затрагивают глубинные чувства. Как говорит один из героев: «Я выбираю свободу — но не из боя, а в бой». Эти строки становятся символом внутренней борьбы и стремления быть самим собой.

Как это было

Спектакль, о котором идет речь, был доведен до генеральной репетиции, но, к сожалению, был запрещен. Это делает выступление еще более значимым — мы стремимся объединить двух авторов, разделенных временем, но близких по духу. Нам важно, чтобы их голоса были услышаны и сегодня.

Участники вечеринки

В квартирнике примут участие:

  • Марина Даминева
  • Надя Толубеева
  • Миша Касапов
  • Юля Захаркина
  • Николай Куглянт
  • Иван Решетняк
  • Евгений Серзин
  • Геннадий Блинов

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, где искусство и свобода идут рука об руку.

Режиссер
Семен Серзин
В ролях
Николай Куглянт
Михаил Касапов
Надежда Толубеева
Надежда Толубеева
Иван Решетняк
Иван Решетняк
Геннадий Блинов
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше