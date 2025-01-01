Меню
Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Герман Греков
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Я верю!» Олега Белова

Представляем вашему вниманию уникальный моноспектакль «Я верю!», в котором Олег Белов выступает не просто как актёр, но как сердце и душа театра. Этот спектакль — своеобразный монолог-обращение к зрителю, в котором артист размышляет о важности веры в профессии актёра, а также о своих личных испытаниях. Жизнь на сцене и жизнь вне её переплетаются в драматическом повествовании, создавая уникальную атмосферу.

Олег Белов: сила артистического дара

Олег Белов — это не просто имя на афише. Он является живым воплощением Артиста, чья внутренняя сила и мощная энергия заполняют сцену добром и светом. Этот актёр привносит в спектакль не только свой талант, но и искреннюю жизненную мудрость.

Талант и личность

Толерантный друг, заботливый отец и любящий муж — Олег Белов заряжает окружающих своим позитивом и силами духа. Его мужественный характер, безукоризненный актёрский талант и безграничная любовь к театру делают его по праву заслуженным хозяином предстоящего вечера.

Не упустите возможность стать свидетелем этого впечатляющего спектакля, который заставит задуматься о важнейших аспектах жизни и профессии!

Купить билет на спектакль Я верю!

Октябрь
26 октября воскресенье
19:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 1800 ₽

