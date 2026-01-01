Новые истории о героизме

Спектакль рассказывает о молодых ребятах из разных районов Башкортостана, о силе боевого братства, письмах с передовой и верности родине. Постановка осуществлена народным артистом РБ Ильнуром Лукмановым.

В основу сценария легли подлинные истории и письма бойцов, а также стихотворения народной поэтессы РБ Ларисы Абдуллиной. Это повествование о друзьях, чьи сердца полны любви к родине, готовности отдать жизнь за нее и о дружбе, преданности и силе человеческого духа. Именно здесь родились герои, готовые встать на защиту своей земли.

Главные роли исполнят талантливые актеры, каждый из которых вложит душу в создание образа настоящего защитника Отечества. Спектакль вдохновляет на любовь к родине, уважение к старшим и веру в лучшее будущее.