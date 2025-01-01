«Я вас по-прежнему люблю…»

Приглашаем вас на уникальный концерт, который посвящен выдающимся мастерам отечественной эстрады: Петру Лещенко, Вадиму Козину, Константину Сокольскому, Георгию Виноградову, Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Этот музыкальный вечер обещает стать незабываемым событием для всех поклонников классической эстрадной музыки.
Вас ждут произведения таких композиторов, как:
На сцене выступит Инструментальный ансамбль под руководством заслуженного артиста России Виктора Дукальтетенко.
Солисты концерта:
В концерте также примет участие Государственный ансамбль танца «Барыня», который добавит красок и эмоций в вечер.
Вечер будет вести талантливая Светлана Спириденкова.
Продолжительность концерта составит 1 час 45 минут с антрактом, что создаст возможность для зрителей насладиться атмосферой творчества и искусства.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и погрузиться в мир музыки, танца и вдохновения!