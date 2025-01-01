«Я вас по-прежнему люблю…»

Театральный вечер, посвященный мастерам эстрады

Приглашаем вас на уникальный концерт, который посвящен выдающимся мастерам отечественной эстрады: Петру Лещенко, Вадиму Козину, Константину Сокольскому, Георгию Виноградову, Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Этот музыкальный вечер обещает стать незабываемым событием для всех поклонников классической эстрадной музыки.

В программе вечера

Вас ждут произведения таких композиторов, как:

О. Строк

Е. Петербургский

И. Жак

Ю. Милютин

Н. Богословский

К. Гардель

Е. Розенфельд

А. Триллинг

Исполнители

На сцене выступит Инструментальный ансамбль под руководством заслуженного артиста России Виктора Дукальтетенко.

Солисты концерта:

Александр Ямпольский – заслуженный артист России (скрипка)

– заслуженный артист России (скрипка) Анатолий Ломунов – лауреат международных конкурсов (тенор)

– лауреат международных конкурсов (тенор) Андрей Свяцкий – лауреат и обладатель Гран-при всероссийских конкурсов романса (баритон)

– лауреат и обладатель Гран-при всероссийских конкурсов романса (баритон) Анна Воронина – лауреат международных конкурсов (сопрано)

Дополнительные участники

В концерте также примет участие Государственный ансамбль танца «Барыня», который добавит красок и эмоций в вечер.

Ведущая и продолжительность

Вечер будет вести талантливая Светлана Спириденкова.

Продолжительность концерта составит 1 час 45 минут с антрактом, что создаст возможность для зрителей насладиться атмосферой творчества и искусства.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и погрузиться в мир музыки, танца и вдохновения!