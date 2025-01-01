Меню
«Я вас по-прежнему люблю…»
«Я вас по-прежнему люблю…»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральный вечер, посвященный мастерам эстрады

Приглашаем вас на уникальный концерт, который посвящен выдающимся мастерам отечественной эстрады: Петру Лещенко, Вадиму Козину, Константину Сокольскому, Георгию Виноградову, Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Этот музыкальный вечер обещает стать незабываемым событием для всех поклонников классической эстрадной музыки.

В программе вечера

Вас ждут произведения таких композиторов, как:

  • О. Строк
  • Е. Петербургский
  • И. Жак
  • Ю. Милютин
  • Н. Богословский
  • К. Гардель
  • Е. Розенфельд
  • А. Триллинг

Исполнители

На сцене выступит Инструментальный ансамбль под руководством заслуженного артиста России Виктора Дукальтетенко.

Солисты концерта:

  • Александр Ямпольский – заслуженный артист России (скрипка)
  • Анатолий Ломунов – лауреат международных конкурсов (тенор)
  • Андрей Свяцкий – лауреат и обладатель Гран-при всероссийских конкурсов романса (баритон)
  • Анна Воронина – лауреат международных конкурсов (сопрано)

Дополнительные участники

В концерте также примет участие Государственный ансамбль танца «Барыня», который добавит красок и эмоций в вечер.

Ведущая и продолжительность

Вечер будет вести талантливая Светлана Спириденкова.

Продолжительность концерта составит 1 час 45 минут с антрактом, что создаст возможность для зрителей насладиться атмосферой творчества и искусства.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и погрузиться в мир музыки, танца и вдохновения!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 800 ₽

