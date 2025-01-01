Меню
Я в костюме человека
Киноафиша Я в костюме человека

Спектакль Я в костюме человека

Постановка
Скороход 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам пьесы Жоэля Помра «Этот Ребёнок»

«Я в костюме человека» — это постановка, основанная на пьесе Жоэля Помра «Этот Ребёнок». Пьеса написана в технике вербатим, что подразумевает создание текста на основе реальных разговоров людей. Вдохновением для работы послужили беседы драматурга с жителями бедных пригородов Нормандии.

Темы, которые затрагиваются в пьесе, — это современные семейные отношения и вопросы, связанные с воспитанием детей. Диалоги, возникшие в ходе этих встреч, были переработаны в драматургический текст, который создает картину множества семейных конфликтов.

Суть и конфликт

Пьеса состоит из десяти сцен, в которых напряжение, присущее взаимоотношениям между родителями и детьми, доведено до крайности. Конфликты становятся настолько острыми, что затрудняются решения, которые могли бы примирить участников. Это история о том, как легко теряется понимание в семейных отношениях и как важно искать баланс между взрослыми и детьми в мире современных реалий.

Режиссура и стиль

В спектакле исследуются не только эмоциональные, но и психологические аспекты конфликта, через напряженные и честные диалоги. Пьеса, в свою очередь, позволяет зрителю задуматься над тем, что такое семья и как она переживает кризис идентичности в условиях современности.

Не пропустите спектакль, который заставит задуматься о важнейших вопросах жизни.

Режиссер
Александр Крымов
В ролях
Катерина Беляева
Даниил Колотов
Валерия Богданова
Полина Строгая
Дмитрий Щелканов

Купить билет на спектакль

Расписание

