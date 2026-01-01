Перформанс о ностальгии в Театре современной драматургии

Театр современной драматургии представит аудиовизуальный перформанс, посвященный ностальгии как личному переживанию как участников, так и зрителей. Вдохновленный творчеством немецкого художника романтика Каспара Давида Фридриха, этот спектакль исследует тему эмоциональных якорей памяти и восприятия утраченного времени.

Идея и концепция

В основе проекта лежит использование видеопроекции, созданной на основе эксклюзивного видеоматериала, собранного каждой из исполнительниц. Участницы фиксировали виды из окон домов, в которых они живут сейчас или где провели детство. Это позволяет создать уникальный диалог между личным и общим, который проявляется в наложении изображений и аудиовизуальных элементов.

Структура и звук

Партитура, написанная специально для этой постановки, включает тексты, созданные одной из исполнительниц, Марией Гескиной. Ее стихотворение о доме, в котором она живет с рождения, сопровождается фрагментами «Гимнов к ночи» Новалиса. Звуковое оформление перформанса реализовано через импровизационные вокальные техники, что создаёт уникальное звучание, рождающееся в моменте.

Визуальные эффекты

Пиксельный формат видео служит метафорой деконструкции самого понятия «ностальгия». Он отражает процесс расщепления памяти, когда значимые события превращаются в фрагменты образов. Зритель становится свидетелем этого трансформированного восприятия, что позволяет ему не только наблюдать, но и переосмыслять собственные воспоминания.

