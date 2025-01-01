Неспектакль «Я увидел во дворе стрекозу...». Важный разговор о жизни и войне на сцене Омского драмтеатра

Спектакль «Я увидел во дворе стрекозу...» — это уникальный проект, который сочетает в себе элементы сторителлинга и документального театра. Идея неспектакля родилась после поездки актера театра Степана Дворянкина в Донбасс, где он познакомился с бойцами батальона «Сомали». Впечатления Дворянкина и рассказы очевидцев, опубликованные в книге «Я знаю правду», стали основой для литературного материала спектакля.

Тематика и содержание

Спектакль поднимает важные вопросы о жизни людей на войне, их надеждах и страхах. Он создает пространство для размышлений о том, как конфликт меняет судьбы и восприятие реальности. Каждая история, представленная в спектакле, основана на реальных событиях, что делает его особенно актуальным.

Формат и исполнение

«Я увидел во дворе стрекозу...» представляет собой не просто театральное действие, а глубокую эмоциональную встречу зрителей с историей. Актеры используют элементы импровизации и взаимодействия с публикой, что создает атмосферу вовлеченности и сопереживания. Это не просто спектакль, а возможность задуматься о важном.