Спектакль о мальчике, который не слушается родителей, представляет собой захватывающую историю о приключениях в таинственном «мире» ошибок. Главный герой оказывается в ситуации, требующей от него не только смелости, но и знаний родного языка.
Важным моментом сюжета является то, что от уровня владения башкирским языком зависит, сможет ли мальчик преодолеть препятствия и помочь своим друзьям. Каждый новый вызов становится не только испытанием, но и возможностью лучше понять родные корни.
Не упустите шанс узнать, как знания языка помогают справиться с трудностями и поддерживают дружбу в сложных ситуациях!