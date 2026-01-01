Спектакль по Е. Шварцу «Тень» на сцене театра музыкально-пластической драмы «Преображение»

Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» готовит удивительную премьеру — спектакль по пьесе Евгения Шварца «Тень». Под режиссурой Милы Штепановой спектакль обещает стать настоящим квестом, который открывает тайны современного общества через призму сказочной реальности.

О чем спектакль?

Сюжет рассказывает о Молодом Ученом, который попадает в мир, внешне похожий на сказку. Здесь, наряду с королями и принцессами, живут людоеды, а законы этой сотканной из фантазий реальности полны опасностей. За каждой красивой маской может скрываться жестокость и цинизм, а блеск знаменитостей и успех порой оказывается лишь иллюзорным.

Герои нашего времени

Спектакль погружает зрителя в мир «героев нашего времени» — узнаваемых и успешных персонажей, чьи истинные ценности подвергаются серьезному испытанию. Молодой герой сталкивается с вопросами о себе и своих возможностях: «Кто я? На что я способен? За что я готов бороться?»

Уникальный стиль Шварца

Пьесы Евгения Шварца fascinante прекрасно сочетают в себе легкий юмор и горькую иронию, порой переходящую в сарказм. Это создает уникальное пространство, где светлые мечты о бескорыстном герое сосуществуют с безнадежным отчаянием от реальной действительности. В спектакле «Тень» сохранен этот баланс смешного и пронзительного, забавного и пугающего.

Актёрский состав и творческая команда

Спектакль стал результатом сотрудничества талантливых профессионалов: режиссера Милы Штепановой, режиссера по пластике Сергея Топкова и хореографа Маши Лутошкиной. Вместе они создают оригинальную и насыщенную атмосферу, где каждый персонаж становится частью сложной и многослойной игры.

Возрастное ограничение

Спектакль имеет возрастное ограничение — рекомендован для зрителей от 12 лет.

Не пропустите возможность увидеть «Тень» — спектакль, который поднимает важные вопросы о времени, в котором мы живем, и о людях, которые его населяют.