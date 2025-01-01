Меню
Я, только я, и снова я
Билеты от 1800₽
Киноафиша Я, только я, и снова я

Спектакль Я, только я, и снова я

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Потоп, скандал и джаз: новая комедия Флориана Зеллера

Приглашаем вас на водоворот чувств и эмоций в новой семейной комедии от автора театральных хитов «Папа», «Мама», «Сын» — Флориана Зеллера. Спектакль «Пора открыть глаза. Вернее, уши» перенесет зрителей в мир обычных людей, которые столкнулись с последствиями своих ошибок.

Сюжет спектакля

Главный герой, Мишель, оказывается в центре настоящего шквала событий. Его квартира утопает в воде, а сын, проявив свое бунтарство, называет себя Факинг Рэт (долбаная крыса). Жена стремится открыться мужу и рассказать о своем страшном секрете. У лучшего друга также проявляется такая сторона, которую лучше бы не знать. Все эти линии сюжета ведут к вопросу: когда же наступит тот самый час тишины?

Темы и настроение

«Пора открыть глаза. Вернее, уши» — это не только комедия о забавных ситуациях, но и глубокая история о любви и очищении человеческой души. В ней затрагиваются важные темы: ложь, которая разрушает жизни, и ошибки, которые рано или поздно придется исправлять.

Творческая команда

Спектакль ставит Театр на Трубной, а в роли сценографа дебютирует известный художник Вася Ложкин. Его уникальный стиль и креативный подход к сценографии обещают зрителям незабываемые образы и атмосферу спектакля.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир театра, где каждое слово и каждая ситуация наполняют смыслом жизнь героев и их окружение. Ожидаем вас на спектакле!

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
13 октября понедельник
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
11 ноября вторник
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
5 декабря пятница
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽

