Спектакль Я, только я, и снова я

Потоп, скандал и джаз: новая комедия Флориана Зеллера

Приглашаем вас на водоворот чувств и эмоций в новой семейной комедии от автора театральных хитов «Папа», «Мама», «Сын» — Флориана Зеллера. Спектакль «Пора открыть глаза. Вернее, уши» перенесет зрителей в мир обычных людей, которые столкнулись с последствиями своих ошибок.

Сюжет спектакля

Главный герой, Мишель, оказывается в центре настоящего шквала событий. Его квартира утопает в воде, а сын, проявив свое бунтарство, называет себя Факинг Рэт (долбаная крыса). Жена стремится открыться мужу и рассказать о своем страшном секрете. У лучшего друга также проявляется такая сторона, которую лучше бы не знать. Все эти линии сюжета ведут к вопросу: когда же наступит тот самый час тишины?

Темы и настроение

«Пора открыть глаза. Вернее, уши» — это не только комедия о забавных ситуациях, но и глубокая история о любви и очищении человеческой души. В ней затрагиваются важные темы: ложь, которая разрушает жизни, и ошибки, которые рано или поздно придется исправлять.

Творческая команда

Спектакль ставит Театр на Трубной, а в роли сценографа дебютирует известный художник Вася Ложкин. Его уникальный стиль и креативный подход к сценографии обещают зрителям незабываемые образы и атмосферу спектакля.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир театра, где каждое слово и каждая ситуация наполняют смыслом жизнь героев и их окружение. Ожидаем вас на спектакле!