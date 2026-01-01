Не просто романтическая история...

Берлин. 30-е годы. Место, где смешиваются судьбы и тайны. В центре истории — певичка из бара, которая оказывается в центре неожиданных событий. Внезапная новость шокирует: певичка — не кто иная, как итальянская аристократка, которую много лет ищет её муж.

Но это не просто романтическая история...

Загадка и амнезия

Как она оказалась в берлинском баре? Ответ на этот вопрос остаётся тайной. У неё полная амнезия, и сама героиня не знает, что произошло. Однако это не психологическая драма...

Два мира, два выбора

Перед ней стоит сложный выбор: остаться в декадентском Берлине или вернуться в блестящий Ренессанс Венеции. Два «театра», две жизни. Что из этого — правда, а что — ложь? Или, возможно, ни то, ни другое, и всё это всего лишь игра?

По ту сторону идентичности

Тогда что же это за история? Это рассказ о том, как может измениться жизнь, когда ты не знаешь ничего о себе, и другие говорят о тебе. Это история о поисках себя и о том, как восприятие других может формировать твою реальность.

Приготовьтесь к захватывающему театральному опыту, который оставит вас в размышлениях о том, что на самом деле значит быть собой.