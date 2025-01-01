Спектакль «Я танцую как дебил» — история о свободе и молодости

Спектакль «Я танцую как дебил» попал в long list российской национальной театральной премии ЗОЛОТАЯ МАСКА 2022. Это поистине уникальная работа, которая затрагивает важные вопросы о свободе внутри себя и о том, как возраст может стать лишь формальностью.

О чем спектакль?

Главный герой спектакля — человек, который не чувствует себя в своем возрасте. Он стремится оставаться собой, даже взрослея, оставаясь в каком-то смысле дураком, свободным и танцующим. «На мой взгляд, пьеса о том, что как такового возраста не существует», — делится режиссер Иван Миневцев. «В душе человек всегда молод, и наедине с собой он такой, какой он есть». Эта идея делает спектакль особенно актуальным и близким зрителю.

Современные танцы и культура

В спектакле будет использовано современное танцевальное направление Vogue, которое стало неотъемлемой частью house-культуры. Это добавляет особую динамику и яркость в представление, позволяя зрителям увидеть танец как способ самовыражения и свободы.

История создания

Премьера пьесы Игоря Витренко «Я танцую как дебил» состоялась в 2020 году на фестивале молодой драматургии «Любимовка». С тех пор спектакль завоевал популярность и признание среди зрителей и критиков.

Творческая команда

Авторы спектакля:

Художник-постановщик — Варвара Иваник

Художник по костюмам — Асель Куан

Хореограф — Екатерина Казанцева (Katarina Ebony)

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставляет задуматься о возрасте, свободе и истинной природе человека!