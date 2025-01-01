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Я танцую как дебил
Киноафиша Я танцую как дебил

Спектакль Я танцую как дебил

Исследование гетеронормативности в эстетике квир-вечеринки
Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Я танцую как дебил» — история о свободе и молодости

Спектакль «Я танцую как дебил» попал в long list российской национальной театральной премии ЗОЛОТАЯ МАСКА 2022. Это поистине уникальная работа, которая затрагивает важные вопросы о свободе внутри себя и о том, как возраст может стать лишь формальностью.

О чем спектакль?

Главный герой спектакля — человек, который не чувствует себя в своем возрасте. Он стремится оставаться собой, даже взрослея, оставаясь в каком-то смысле дураком, свободным и танцующим. «На мой взгляд, пьеса о том, что как такового возраста не существует», — делится режиссер Иван Миневцев. «В душе человек всегда молод, и наедине с собой он такой, какой он есть». Эта идея делает спектакль особенно актуальным и близким зрителю.

Современные танцы и культура

В спектакле будет использовано современное танцевальное направление Vogue, которое стало неотъемлемой частью house-культуры. Это добавляет особую динамику и яркость в представление, позволяя зрителям увидеть танец как способ самовыражения и свободы.

История создания

Премьера пьесы Игоря Витренко «Я танцую как дебил» состоялась в 2020 году на фестивале молодой драматургии «Любимовка». С тех пор спектакль завоевал популярность и признание среди зрителей и критиков.

Творческая команда

Авторы спектакля:

  • Художник-постановщик — Варвара Иваник
  • Художник по костюмам — Асель Куан
  • Хореограф — Екатерина Казанцева (Katarina Ebony)

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставляет задуматься о возрасте, свободе и истинной природе человека!

Режиссер
Иван Миневцев
В ролях
Антон Ремезов
Марина Депутатова
Анастасия Шеронова
Дмитрий Хозин
Ксения Согрина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 20 августа
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 1500 ₽
Челябинск, 20 сентября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 1500 ₽
Челябинск, 26 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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