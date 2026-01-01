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Я такое дерево
Киноафиша Я такое дерево

Спектакль Я такое дерево

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальный моноспектакль Георгия Дмитриева в Омской драме

Моноспектакль артиста Георгия Дмитриева под названием «Я такое дерево» вдохновлен авторской пластинкой композитора Микаэла Таривердиева. Этот спектакль – искренний рассказ о детстве и юности актера, о первой любви, а также о его пути к актерскому мастерству и встречах, формировавших его жизнь.

В спектакле монолог артиста органично сочетается с песнями Таривердиева. В этом единстве проявляется тепло и юмор, а прошлое не вызывает печали; напротив, оно побуждает открывать новые горизонты и искать ответы на жизненные вопросы.

Награды и достижения

Спектакль стал лауреатом краевого фестиваля «Театральная весна-2020» в нескольких номинациях:

  • Лучшая мужская роль в музыкальном спектакле драматического театра — Георгий Дмитриев за роль «Он»;
  • Лучшая работа художника по свету в музыкальном спектакле — Андрей Козлов;
  • Специальный диплом жюри фестиваля — Максим Филюшко за исполнение партии фортепиано и музыкальное партнерство.

Кроме того, спектакль стал участником VII Международного ленинградского областного фестиваля театров «ЛОФТ».

Режиссер
Георгий Дмитриев
В ролях
Георгий Дмитриев

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В других городах
Сентябрь
11 сентября пятница
19:00
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
от 1200 ₽

Фотографии

Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево Я такое дерево

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