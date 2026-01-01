Спектакль Я такое дерево

Музыкальный моноспектакль Георгия Дмитриева в Омской драме

Моноспектакль артиста Георгия Дмитриева под названием «Я такое дерево» вдохновлен авторской пластинкой композитора Микаэла Таривердиева. Этот спектакль – искренний рассказ о детстве и юности актера, о первой любви, а также о его пути к актерскому мастерству и встречах, формировавших его жизнь.

В спектакле монолог артиста органично сочетается с песнями Таривердиева. В этом единстве проявляется тепло и юмор, а прошлое не вызывает печали; напротив, оно побуждает открывать новые горизонты и искать ответы на жизненные вопросы.

Награды и достижения

Спектакль стал лауреатом краевого фестиваля «Театральная весна-2020» в нескольких номинациях:

Лучшая мужская роль в музыкальном спектакле драматического театра — Георгий Дмитриев за роль «Он»;

— Георгий Дмитриев за роль «Он»; Лучшая работа художника по свету в музыкальном спектакле — Андрей Козлов;

— Андрей Козлов; Специальный диплом жюри фестиваля — Максим Филюшко за исполнение партии фортепиано и музыкальное партнерство.

Кроме того, спектакль стал участником VII Международного ленинградского областного фестиваля театров «ЛОФТ».