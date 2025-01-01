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Билеты от 900₽
Киноафиша я Софа

я Софа

16+
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Концерт инди-музыки «Я Софа» в Stereopeople

В Stereopeople состоится долгожданный концерт инди-группы «Я Софа». Этот вечер обещает стать настоящим праздником для поклонников живой музыки и ярких эмоций.

О группе «Я Софа»

«Я Софа» — это российская инди-группа, известная своими мелодичными композициями и атмосферными текстами. Музыканты отличаются уникальным стилем, сочетая элементы рок-музыки с электронной и поп-музыкой. Их творчество находит отклик у слушателей благодаря искренности и глубине чувств, отражаемых в песнях.

Что ожидать от концерта?

На концерте зрители смогут услышать как новые композиции, так и уже полюбившиеся хиты. Атмосфера вечера будет дополнена визуальными эффектами и профессиональным световым шоу, создающим уникальный опыт для каждого посетителя.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте клуба Stereopeople и в кассах. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!

Интересный факт

Группа «Я Софа» активно сотрудничает с другими музыкантами и художниками. Их концерты часто включают в себя специальные гости, что делает каждое выступление поистине уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Встретимся на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
20:00 от 900 ₽

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