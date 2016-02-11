Меню
Я Софа. Презентация нового
16+
О концерте

Концерт инди-группы «Я Софа» в клубе «16 Тонн»

11 февраля в клубе «16 Тонн» состоится концерт восходящей инди-звезды «я Софа». На мероприятии будут представлены как новинки, так и песни из двух альбомов группы.

О группе «я Софа»

Группа «я Софа» дебютировала чуть больше года назад и уже успела завоевать популярность благодаря своему уникальному стилю. Их музыка сочетает в себе элементы инди-фолка и интеллектуального попа. Первый альбом, «Песни дешевого барда», был высоко оценен музыкальными критиками, несмотря на то, что большинство композиций было записано сольной Софьей Беляевой, более известной ранее как клавишница и бэк-вокалистка группы «Бонд с кнопкой».

Второй альбом – «Пазл»

Осенью вышел второй альбом «Пазл», записанный с полноценным составом группы. В этом альбоме «я Софа» демонстрирует более разнообразный музыкальный ландшафт. От легкой мелодии «Угля», построенной на укулеле, до сложной композиции «Офелия», ритм которой способен поставить в тупик даже опытных барабанщиков.

Новые песни и предстоящий концерт

После успешного презентования альбома группа не намерена сбавлять обороты. В настоящий момент идут репетиции и записи новых песен, часть из которых будет выпущена перед концертом. Однако большинство новинок зрители услышат впервые именно 11 февраля в клубе «16 Тонн». Не упустите возможность ознакомиться с творчеством «я Софа» и проникнуться их музыкой!

Февраль
11 февраля среда
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1200 ₽

