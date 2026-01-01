Концерт классической музыки: «Я сказал тебе не все слова»

Эстрадный оркестр готов порадовать своих поклонников новой программой, посвященной творчеству легендарного композитора Андрея Яковлевича Эшпая. Это уникальная возможность услышать живую музыку в исполнении талантливых музыкантов и насладиться атмосферой классического концерта.

О композиторе

Андрей Эшпай — выдающийся советский и российский композитор, который создавал музыку до последних дней своей жизни. За свою карьеру он получил множество наград и премий, а его достижения включают девять симфоний, два балета, несколько симфонических концертов и произведения камерной музыки.

Эшпай написал музыку более чем к семидесяти художественным фильмам, среди которых: «Повесть о первой любви», «Карьера Димы Горина», «Жажда», «Первый троллейбус», «Исправленному верить», «Им покоряется небо», «Майор Вихрь», «Трактир на Пятницкой», «Адъютант его превосходительства», «Иван Грозный» и многие другие. Его классические сочинения звучат по всему миру, но в нашей стране особенно популярны песни из кинофильмов.

Знаменитые песни Эшпая

Несколько поколений помнят и на любом торжестве с душой исполняют его песни, такие как: «А снег идет», «Два берега», «Москвичи» (или «Сережка с Малой Бронной»), «Ты одна в моей судьбе», «Почему-отчего», «Я сказал тебе не все слова»...

Исполнители

Анастасия Клименко, сопрано

Кристина Закирова, меццо-сопрано

Сергей Скурыхин, тенор

Александр Видеман, баритон

Дирижер — Виктор Иванов

Ведущая — Гульмира Купреева, лектор-искусствовед

Эстрадный оркестр и его художественный руководитель, заслуженный артист России Виктор Иванов, приглашают всех друзей в теплую компанию, где мы все вместе будем петь любимые песни.