Я сказал тебе не все слова
12+
О концерте

Концерт классической музыки: «Я сказал тебе не все слова»

Эстрадный оркестр готов порадовать своих поклонников новой программой, посвященной творчеству легендарного композитора Андрея Яковлевича Эшпая. Это уникальная возможность услышать живую музыку в исполнении талантливых музыкантов и насладиться атмосферой классического концерта.

О композиторе

Андрей Эшпай — выдающийся советский и российский композитор, который создавал музыку до последних дней своей жизни. За свою карьеру он получил множество наград и премий, а его достижения включают девять симфоний, два балета, несколько симфонических концертов и произведения камерной музыки.

Эшпай написал музыку более чем к семидесяти художественным фильмам, среди которых: «Повесть о первой любви», «Карьера Димы Горина», «Жажда», «Первый троллейбус», «Исправленному верить», «Им покоряется небо», «Майор Вихрь», «Трактир на Пятницкой», «Адъютант его превосходительства», «Иван Грозный» и многие другие. Его классические сочинения звучат по всему миру, но в нашей стране особенно популярны песни из кинофильмов.

Знаменитые песни Эшпая

Несколько поколений помнят и на любом торжестве с душой исполняют его песни, такие как: «А снег идет», «Два берега», «Москвичи» (или «Сережка с Малой Бронной»), «Ты одна в моей судьбе», «Почему-отчего», «Я сказал тебе не все слова»...

Исполнители

  • Анастасия Клименко, сопрано
  • Кристина Закирова, меццо-сопрано
  • Сергей Скурыхин, тенор
  • Александр Видеман, баритон
  • Дирижер — Виктор Иванов
  • Ведущая — Гульмира Купреева, лектор-искусствовед

Эстрадный оркестр и его художественный руководитель, заслуженный артист России Виктор Иванов, приглашают всех друзей в теплую компанию, где мы все вместе будем петь любимые песни.

Апрель
18 апреля суббота
18:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 500 ₽

В ближайшие дни

Кирилл Мазур
18+
Юмор
Кирилл Мазур
1 апреля в 19:00 КК им. Маяковского
от 2000 ₽
Хиты средневековья
12+
Классическая музыка
Хиты средневековья
15 мая в 19:00 Новосибирская филармония
от 600 ₽
Стендап. Открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап. Открытый микрофон
31 марта в 19:00 Standup Room
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
