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Я шагаю по Москве
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Спектакль Я шагаю по Москве

12+
Продолжительность 50 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Путешествие в эпоху Шпаликова в Невидимом театре

Спектакль «Я шагаю по Москве» — это камерная история о Георгии Шпаликове, забытом поэте и сценаристе, который когда-то был символом целой эпохи. Его имя редко вспоминают сегодня, но песня «Я иду, шагаю по Москве» из одноименного фильма известна каждому. Это спектакль-путешествие в прошлое, где звучат строки его стихов, вызывающие ностальгию по временам «оттепели».

Поэзия и город без времени

Георгий Шпаликов — личность, глубоко связанная с Москвой. Его Москва — это место ночных прогулок, настоящей дружбы и поэзии, где все было просто и честно. В спектакле эта атмосфера воссоздается через музыку аккордеона, живые эмоции актеров и искреннюю тоску по городу, которого нам сегодня так не хватает.

Откровенная и живая история

На сцене несколько актеров переживают не только судьбу поэта, но и его восприятие родного города. Как и в текстах Шпаликова, здесь нет пафоса, зато есть настоящие чувства и желание вернуть городу его прежнее звучание. Это спектакль для тех, кто скучает по Москве прошлых лет, по её душевности и искренности.

Не пропустите возможность окунуться в мир, где прошлое и настоящее соединяются на сцене через поэзию, музыку и московские улочки, которые кажутся такими близкими и знакомыми каждому из нас.

Режиссер
Семен Серзин
В ролях
Евгений Серзин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
20:00 от 1000 ₽

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