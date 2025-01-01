Путешествие в эпоху Шпаликова в Невидимом театре

Спектакль «Я шагаю по Москве» — это камерная история о Георгии Шпаликове, забытом поэте и сценаристе, который когда-то был символом целой эпохи. Его имя редко вспоминают сегодня, но песня «Я иду, шагаю по Москве» из одноименного фильма известна каждому. Это спектакль-путешествие в прошлое, где звучат строки его стихов, вызывающие ностальгию по временам «оттепели».

Поэзия и город без времени

Георгий Шпаликов — личность, глубоко связанная с Москвой. Его Москва — это место ночных прогулок, настоящей дружбы и поэзии, где все было просто и честно. В спектакле эта атмосфера воссоздается через музыку аккордеона, живые эмоции актеров и искреннюю тоску по городу, которого нам сегодня так не хватает.

Откровенная и живая история

На сцене несколько актеров переживают не только судьбу поэта, но и его восприятие родного города. Как и в текстах Шпаликова, здесь нет пафоса, зато есть настоящие чувства и желание вернуть городу его прежнее звучание. Это спектакль для тех, кто скучает по Москве прошлых лет, по её душевности и искренности.

Не пропустите возможность окунуться в мир, где прошлое и настоящее соединяются на сцене через поэзию, музыку и московские улочки, которые кажутся такими близкими и знакомыми каждому из нас.