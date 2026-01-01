Я родился в России. Концерт посвященный 80-летию А. Дармастука

Празднование 80-летия Александра Дармастука

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный 80-летию выдающегося российского хорового дирижера, профессора, композитора и заслуженного деятеля искусств РФ Александра Дармастука. Это событие станет незабываемой встречей с мировой классикой и русским народным искусством.

Участники события

Концерт представит Уральский академический государственный русский народный хор. Этот коллектив славится своими традициями и высоким музыкальным мастерством, а также тем, что в репертуаре имеются как отечественные, так и зарубежные произведения.

Что вас ожидает

На концерте прозвучат как знакомые нетленные хоровые произведения, так и современные композиторские работы, выполненные под руководством Александра Дармастука. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и оценить творческое наследие одного из самых значительных музыкантов нашего времени.

Не упустите шанс стать частью этого памятного события и окунуться в атмосферу высокого искусства, которая вдохновила множество поколений.