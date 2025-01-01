Меню
Я расту
Билеты от 950₽
Развивающие занятия для детей в Сельском клубе поселка Северный

Сельский клуб поселка Северный приглашает детей на увлекательные развивающие занятия! Эти занятия направлены на всестороннее развитие маленьких учеников и включают в себя множество интересных и полезных аспектов.

Что ждет наших юных участников?

  • Окружающий мир: дети познакомятся с природой, животными и растениями, учась ценить и понимать мир вокруг.
  • Восприятие себя: занятия помогут детям лучше понять свои эмоции и развить уверенность в себе.
  • Развитие логики и мышления: через игры и задачи дети будут развивать критическое мышление и логику.
  • Моторика: занятия включают упражнения для развития как мелкой, так и крупной моторики, что особенно важно для детей в этом возрасте.
  • Изучение цвета и формы: с помощью творческих заданий ребята освоят основы художественного восприятия.
  • Постановка речи: занятия помогут детям развить речевые навыки и уверенность при общении.
  • Логоритмика: через сочетание музыки и движений дети научатся правильно произносить слова и предложения.
  • Игры и творчество: каждый урок будет наполнен веселыми играми и творческими заданиями, что сделает процесс обучения увлекательным.

Когда и как записаться?

Занятия проходят в уютной атмосфере Сельского клуба. Чтобы записаться, достаточно обратиться к администраторам клуба или позвонить по указанному телефону. Не упустите возможность подарить вашему ребенку увлекательное и познавательное времяпрепровождение!

Декабрь
11 декабря четверг
17:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 950 ₽
12 декабря пятница
17:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 950 ₽
13 декабря суббота
17:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 950 ₽
14 декабря воскресенье
17:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 950 ₽
15 декабря понедельник
17:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 950 ₽
16 декабря вторник
17:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 950 ₽
17 декабря среда
17:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 950 ₽
18 декабря четверг
17:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 950 ₽
19 декабря пятница
17:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 950 ₽
20 декабря суббота
17:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 950 ₽

