Спектакль Я, Прометей

Прометей: огонь и искусство в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол представляет спектакль, основанный на древнегреческом мифе о Прометее — титане, который подарил человечеству огонь и ремёсла. Эта история о самоотверженности и инновациях, о великой жертве ради блага людства, находит новое воплощение на театральной сцене.

О спектакле

История о Прометее затрагивает вечные темы — жертва, справедливость и стремление к познанию. Это не только миф, но и важный урок о том, что прогресс часто требует больших усилий и непростых решений. Спектакль обещает зрителям уникальную интерпретацию, способную вызвать глубокие размышления о сущности человеческой природы.

Творческий состав

Режиссером постановки выступает Алексей Бурдыко, известный своими яркими работами и умением создавать зрелищные и запоминающиеся спектакли. Его подход к классическим мифам всегда оригинален и ощущается в каждой детали.

Почему стоит посетить?

Спектакль станет отличной возможностью погрузиться в мир мифологии, увидеть мастерство актёров и насладиться уникальной атмосферой театра. Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной и поучительной истории, которая оставит незабываемые впечатления.