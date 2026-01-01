Спектакль Я потерялся

Оповещения от Киноафиши
Спектакль о внутренней уязвимости и одиночестве человека

В Доме актёра им. Юсуповой пройдет уникальный спектакль, затрагивающий темы внутренней уязвимости и одиночества взрослых. В центре сюжета — истории людей, которые вышли на сцену в образах детей, участвующих в привычных играх. Однако вскоре они сталкиваются со своими страхами и комплексами.

Спектакль использует пластику, музыку, песни, эксцентрику и метафоры для общения с публикой. Это признание в том, что каждый человек в зале нуждается в тепле и человеческом присутствии.

Тематика и содержание

«Я потерялся» — звучит как эхо, знакомое многим. Это спектакль о том чувстве, когда, казалось бы, ты уже стал взрослым, но внутри все еще остаешься тем самым ребенком, который сидит на детской площадке и не знает, куда идти дальше.

На сцене взрослые играют в игры, которые некогда приносили радость и беззаботность. Но вскоре эти игры трансформируются, и обнаруживаются страхи, комплексы, одиночество и невыраженные желания. Актеры говорят об этом с помощью разных выразительных средств, создавая глубокую эмоциональную связь с зрителем.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет особенно близок тем, кто когда-либо чувствовал себя потерянным. Он станет напоминанием о том, что каждый из нас может испытывать одиночество, и всем нам иногда не хватает простого человеческого тепла и понимания.

Если вы когда-либо испытывали эти чувства, возможно, этот спектакль — именно о вас.

Апрель
8 апреля среда
19:00
Дом актера Уфа, Пушкина, 94
от 900 ₽

