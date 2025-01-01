Музыкально-поэтическая программа «Москва и москвичи»

Приглашаем вас на зажигательное и динамичное зрелище — музыкально-поэтическую программу «Москва и москвичи». Это праздник, наполненный драйвом, танцами и знакомыми с детства мелодиями, которые согревают сердца и вызывают ностальгию.

Знакомые мелодии

В программе прозвучат бессмертные шлягеры, которые любят и знают все: «Московские окна», «Лучший город земли», «Дорогая моя столица», «Божья коровка» и многие другие. Эти песни пробуждают в нас теплые воспоминания и дарят радость.

Творческая команда

Режиссером проекта стал Николай Сахаров — актер театра и кино, многократный участник и призер различных песенных конкурсов. Он подготовил программу с молодыми и талантливыми артистами нашего театра, которые готовы подарить вам незабываемые эмоции.

Эмоциональный заряд

Это представление способно остановить безудержное течение жизни и заставить вас по-новому взглянуть на окружающий мир, на город, на искусство и, конечно, на театр. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

Ждем вас на «Москва и москвичи» — программе, которая наполнит вашу душу радостью и вдохновением!