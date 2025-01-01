Меню
Постановка
Театр на Литейном 6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера интерактивного спектакля для юных зрителей

Театр «На Литейном» представляет премьеру для юных зрителей — интерактивный музыкально-мультипликационный спектакль «Я озвучиваю мультик». В этом увлекательном представлении дети вместе с артистами и главным героем мультфильма, удивительным мальчиком Петей, отправятся в захватывающее путешествие по одному из самых прекрасных городов мира — Санкт-Петербургу.

Уникальный актерский оркестр

На протяжении спектакля юные зрители будут озвучивать все, что они видят на экране: дождь, шуршание листьев, скрип снега и шум улиц. Вместе с Петей они создадут уникальный актерский оркестр, который формирует музыкальное оформление путем извлечения звуков из самых обыденных предметов: кухонной утвари, строительных инструментов и других вещиц, которые могут оказаться под рукой.

Интерактивный опыт для детей

Дети откроют для себя город с неожиданной стороны и научатся слышать и слушать мир вокруг. Спектакль предлагает новый вид творчества и опыт необычного использования привычных предметов. Это не просто шоу — это возможность для зрителей попробовать применить все, чему они научились, и в дальнейшем весело играть с друзьями и родителями.

Приходите в театр и погрузитесь в мир музыки и творчества вместе с вашим ребенком!

Режиссер
Александра Ловянникова
В ролях
Павел Путрик
Сергей Якушев
Светлана Шаврова
Ася Ширшина
Николай Красноперов

Октябрь
30 октября четверг
12:00
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
от 800 ₽

Фотографии

Я озвучиваю мультик

