Музыкальное путешествие по Санкт-Петербургу

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на уникальный спектакль, который перенесет вас в сердце Санкт-Петербурга. Вместе с главным героем мультфильма — мальчиком Петей — зрители отправятся в увлекательное путешествие по городу, где на каждом шагу их ждут удивительные звуки и неожиданные открытия.

Стань частью оркестра!

В этом спектакле дети не просто зрители — они становятся активными участниками! Находясь в зале, маленькие артисты озвучивают то, что видят на экране: дождь, шуршание листьев, скрип снега и шум улиц. Каждый звук превращается в музыкальную ноту, создавая уникальный оркестр из самых привычных предметов.

Музыка из обыденности

Зрители учатся извлекать музыку из кухонной утвари, строительных инструментов и предметов быта. Этот необычный подход открывает новые горизонты творчества и показывает, что вдохновение можно найти даже в самых простых вещах.

Обогащение знаний о городе

Спектакль не только развлекает, но и образовывает. Дети знакомятся с историей Санкт-Петербурга и его основателя, учатся слушать и слышать мир вокруг. Этот опыт поможет им в дальнейшем использовать полученные навыки в играх с друзьями и родителями.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые впечатления и новое видение окружающего мира, присоединившись к нашему музыкальному путешествию!