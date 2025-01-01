Меню
Постановка
Московский художественный театр комедии 12+
Режиссер Алексей Шумилин
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Острая психологическая драма «Я Остаюсь»

На встрече друзей, после долгой разлуки, каждому хочется показать себя успешным и состоявшимся. Однако, под внешним блеском скрываются не всегда радужные реалии. В спектакле «Я Остаюсь» смена лжи на искренние исповеди приводит к накаленной атмосфере, которая становится взрывоопасной.

Сюжет и конфликт

Кто-то из героев спектакля окажется в «Орлином приюте», и его судьба зависит от того, как будут развиваться события. Зрители станут свидетелями внутренней борьбы персонажей, которые должны принять трудные решения. Как и кто будет решать, кому предстоит остаться в этом эмоционально насыщенном пространстве?

Постановка и режиссура

Спектакль «Я Остаюсь» поставлен талантливым режиссёром Алексеем Шумилиным. Его подход к работе с актёрами и внимание к деталям создают уникальную атмосферу, погружающую зрителей в мир человеческих страстей и переживаний.

Почему стоит посетить?

Эта острая драма заставит вас задуматься о дружбе, искренности и личной ответственности. Не пропустите шанс увидеть спектакль, который оставит неизгладимый след в вашем сердце.

