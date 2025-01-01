Моноспектакль Алексея Тахарова по пьесе Клима

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль Алексея Тахарова по пьесе Клима. Эта постановка, осуществленная тренером Клима, обещает стать ярким событием театральной жизни.

О спектакле

Моноспектакль представляет собой глубокое исследование человеческой природы и внутреннего мира персонажа, раскрывая темы игры и взаимодействия с окружающей реальностью. С помощью мастерства Алексея Тахарова зрители смогут увидеть, как один человек может перевоплотиться в множество образов и эмоций.

Лаборатория «Театральная Касталия»

Спектакль выпущен в рамках лаборатории «Театральная Касталия: Человек играющий — Волшебный Мир и Божественная Среда». Эта лаборатория была создана в 2013 году в Центре драматургии и режиссуры на Беговой. Она направлена на поддержку экспериментальных театральных проектов и поиск новых форм выражения в искусстве.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого театрального события. Моноспектакль будет представлен в уютной атмосфере, где каждый зритель сможет ощутить близость к искусству и его живую природу.