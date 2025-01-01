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Я не знаю вас больше
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Спектакль Я не знаю вас больше

18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по повести Габриэля Гарсии Маркеса

Приглашаем вас на удивительное путешествие в мир любви и страдания с постановкой «Я не знаю вас больше». Это спектакль, основанный на повести Габриэля Гарсии Маркеса, рассказывает о простодушной Эрендире и её жестокосердной бабке.

О сюжете

История разворачивается в пустыне, где все испытали любовь прекрасной Эрендиры. Даже спустя годы, многие помнят запах её волос, вкус её дыхания и крохотное тельце, скорчившееся на мокром от мужского пота матрасике. Зрители станут свидетелями того, как Эрендира борется за свою свободу и счастье, преодолевая препятствия, навязанные ей судьбой.

Режиссура

Автор инсценировки и режиссёр спектакля — Михаил Воронцов, который мастерски передаёт атмосферу повести и её глубокие эмоциональные нюансы.

Не пропустите возможность увидеть эту невероятную историю о любви, надежде и мужестве!

Режиссер
Михаил Воронцов
В ролях
Юлия Новикова
Сева Бобров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
20:00 от 1600 ₽
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