Спектакль Я не знаю вас больше

Спектакль по повести Габриэля Гарсии Маркеса

Приглашаем вас на удивительное путешествие в мир любви и страдания с постановкой «Я не знаю вас больше». Это спектакль, основанный на повести Габриэля Гарсии Маркеса, рассказывает о простодушной Эрендире и её жестокосердной бабке.

О сюжете

История разворачивается в пустыне, где все испытали любовь прекрасной Эрендиры. Даже спустя годы, многие помнят запах её волос, вкус её дыхания и крохотное тельце, скорчившееся на мокром от мужского пота матрасике. Зрители станут свидетелями того, как Эрендира борется за свою свободу и счастье, преодолевая препятствия, навязанные ей судьбой.

Режиссура

Автор инсценировки и режиссёр спектакля — Михаил Воронцов, который мастерски передаёт атмосферу повести и её глубокие эмоциональные нюансы.

Не пропустите возможность увидеть эту невероятную историю о любви, надежде и мужестве!