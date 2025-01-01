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Я не видел войны…
Киноафиша Я не видел войны…

Спектакль Я не видел войны…

12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Я не видел войны…» в театре Мастерская

Театр Мастерская представляет новый спектакль «Я не видел войны…», основанный на воспоминаниях студентов и педагогов ЛГИТМиКа, которые учились в годы войны. Этот проект посвящен важной и трагической теме, которая затрагивает сердца всех россиян, особенно ленинградцев.

О спектакле

В спектакле мастерски переплетены письма и воспоминания, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу того времени. Режиссер, обладая чутким пониманием темы, создал произведение, в котором удалось избежать ложного пафоса и излишней сентиментальности. Каждый момент наполнен искренностью и уважением к памяти тех, кто пережил военное время.

Зачем стоит посмотреть

«Я не видел войны…» — это не просто спектакль, а возможность прикоснуться к истории и понять, как военные события повлияли на судьбы людей. Зрители смогут увидеть, как художники театра передают глубокие чувства и переживания, используя актуальные театральные приемы.

Не упустите шанс стать частью этого важного события. Спектакль будет показан в театре Мастерская в ближайшие выходные. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Федор Климов
В ролях
Софья Карабулина
Вера Латышева
Мария Мясникова
Иван Григорьев
Андрей Емельянов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Я не видел войны… Я не видел войны… Я не видел войны…

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