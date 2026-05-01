«Майкл»
Я не робот
Режиссер Маргарита Дьякова
Новый спектакль «Я не робот»: о любви и алгоритмах

Компания «Хуманитас инженеринг» представляет уникальный спектакль «Я не робот», который поднимает важные вопросы о человеческих отношениях. Что мы ищем в них: любовь или идеального партнёра? В этой постановке зрители смогут «сконструировать» человека согласно своим желаниям, взаимодействуя с голосовым роботом, который будет задавать провокационные вопросы.

Как работает спектакль?

Во время спектакля программа записывает ответы зрителей, создавая модель — воплощение их мечты. Но что произойдет, когда этот идеал окажется пугающе реальным? «Я не робот» задаёт непростые вопросы о гранях любви и алгоритмов: где кончается одна и начинается другой? Можно ли запрограммировать такие чувства, как забота, страсть и честность?

Музыка и драматургия

Спектакль выделяется живой музыкой и тонкой драматургией, предлагая дерзкий разговор о том, что значит быть человеком. Каждый зритель становится частью эксперимента: свидание трансформируется в лабораторный тест, а эмоции — в данные для программы.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта, исследующего границы человеческих отношений в век технологий.

Май
29 мая пятница
18:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 3000 ₽

