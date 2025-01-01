Меню
Я не Мерилин Монро
Киноафиша Я не Мерилин Монро

Спектакль Я не Мерилин Монро

16+
Режиссер Анастасия Жаворонкова
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театр "Фьюжн" представляет: «Я не Мерилин Монро»

Театр "Фьюжн" приглашает вас на спектакль, который перевернет ваше представление о реальности и иллюзии. «Я не Мерилин Монро» – это уникальное сочетание музыкального театра и психологической драмы, созданное талантливым режиссером Анастасией Жаворонковой.

История и герои

В центре повествования – Норма Джин, известная всему миру как Мерилин Монро. Главную роль исполняет харизматичная Кристина Дёмина, чья игра обещает восхитить зрителей и заставить их замереть. Спектакль погружает в мир внутренних переживаний и конфликтов, где маска и лицо, жизнь и искусство, переплетаются в единое целое.

Музыкальная магия

Неотъемлемой частью спектакля становится фортепианная музыка в исполнении Григория Вевера. Он оживит легендарные хиты Мерилин Монро, превращая каждую мелодию в эмоциональные образы и чувства, которые невозможно забыть.

Диалог двух миров

«Я не знаю, кто я. Я теряю себя...» — эти слова становятся лейтмотивом спектакля. Погрузитесь в историю, где реальность растворяется, а истина рождается в музыке, создавая диалог двух миров. Музыка и драма гармонично дополняют друг друга, обнажая самые глубокие грани души.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и узнать, что скрывается за загадочной маской. «Я не Мерилин Монро» — это не просто спектакль, а захватывающее путешествие в внутренний мир человека и искусства.

Купить билет на спектакль Я не Мерилин Монро

Сентябрь
24 сентября среда
19:30
Пеликан Омск, Иртышская наб., 12
от 800 ₽

