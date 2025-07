Спектакль Я не Мэрилин Монро

Моноспектакль «Я не Мэрилин Монро»: за пределами легенды

«Это не рассказ о Мэрилин Монро. Это попытка услышать человека за её именем.» Так начинается новый моноспектакль, который обещает погрузить зрителя в мир эмоций и внутренней борьбы. Здесь Мэрилин предстает не как икона эпохи, секс-символ или актриса, а как женщина, уставшая от постоянных попыток быть удобной, красивой и нужной.

Жанровое сочетание

Спектакль объединяет в себе два жанра: музыкальный театр и психологическую драму. Эти элементы не спорят друг с другом, а напротив, дополняют. Зритель станет свидетелем того, как создается не только звезда, но и пустота внутри неё.

Не для поклонников легенды

«Я не Мэрилин Монро» — это спектакль не для тех, кто хочет увидеть идеализированный образ легенды. Он предназначен для зрителей, готовых признать, что за самыми красивыми образами скрывается хрупкая человеческая суть.

Музыка как исповедь

В ходе моноспектакля прозвучат песни из репертуара Мэрилин, такие как Sway, I Wanna Be Loved by You, Happy Birthday, Mr. President и многие другие. Каждая из этих композиций станет частью внутренней исповеди героини. Здесь нет подражания — только честная попытка приблизиться к истинной сущности.

Создатели спектакля

В главной роли выступает талантливая Кристина Дёмина. Партия фортепиано будет исполняться Григорием Вевером, а режиссером проекта является Анастасия Жаворонкова.

Приглашаем вас на этот уникальный спектакль, где музыка и драма переплетаются, создавая глубокое и трогательное переживание!