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Я не Мэрилин Монро
Киноафиша Я не Мэрилин Монро

Спектакль Я не Мэрилин Монро

16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Я не Мэрилин Монро»: за пределами легенды

«Это не рассказ о Мэрилин Монро. Это попытка услышать человека за её именем.» Так начинается новый моноспектакль, который обещает погрузить зрителя в мир эмоций и внутренней борьбы. Здесь Мэрилин предстает не как икона эпохи, секс-символ или актриса, а как женщина, уставшая от постоянных попыток быть удобной, красивой и нужной.

Жанровое сочетание

Спектакль объединяет в себе два жанра: музыкальный театр и психологическую драму. Эти элементы не спорят друг с другом, а напротив, дополняют. Зритель станет свидетелем того, как создается не только звезда, но и пустота внутри неё.

Не для поклонников легенды

«Я не Мэрилин Монро» — это спектакль не для тех, кто хочет увидеть идеализированный образ легенды. Он предназначен для зрителей, готовых признать, что за самыми красивыми образами скрывается хрупкая человеческая суть.

Музыка как исповедь

В ходе моноспектакля прозвучат песни из репертуара Мэрилин, такие как Sway, I Wanna Be Loved by You, Happy Birthday, Mr. President и многие другие. Каждая из этих композиций станет частью внутренней исповеди героини. Здесь нет подражания — только честная попытка приблизиться к истинной сущности.

Создатели спектакля

В главной роли выступает талантливая Кристина Дёмина. Партия фортепиано будет исполняться Григорием Вевером, а режиссером проекта является Анастасия Жаворонкова.

Приглашаем вас на этот уникальный спектакль, где музыка и драма переплетаются, создавая глубокое и трогательное переживание!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 20 августа
Oldman Pub Омск, Гагарина, 14, БЦ «На Гагарина»
19:30 от 600 ₽

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