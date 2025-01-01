Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я не договорила
Киноафиша Я не договорила

Спектакль Я не договорила

18+
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Я не договорила?» в Санкт-Петербурге

Как часто вы слышали или произносили фразу: Я не договорила? Этот вопрос стал отправной точкой для увлекательного спектакля, который исследует темы поиска своего пути и взаимодействия с мужчинами. Шесть талантливых девушек-актрис готовы поделиться с вами своими историями.

Загляните в мир женских историй

Спектакль обещает быть не только веселым, но и познавательным. Актрисы расскажут о своих смешных и трогательных моментах, которые легко могут случиться с каждой из нас. Спектакль включает в себя музыкальные номера, юмор и живое взаимодействие со зрителем.

Когда и где

Не упустите возможность провести вечер в компании шести очаровательных актрис. Бокал любимого напитка добавит атмосферности и сделает вечер незабываемым. Следите за обновлениями, так как состав исполнителей может меняться без предварительного уведомления.

Почему стоит посетить?

«Я не договорила?» — это не просто спектакль, это настоящее погружение в мир женских переживаний, где каждый сможет узнать себя. Уникальный формат и захватывающий сюжет обеспечивают вечеру неповторимый шарм.

Приходите, чтобы смеяться, обсуждать и, возможно, что-то новое узнать о себе или своем окружении!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Jazzberry Санкт-Петербург, Синопская наб., 52 
20:00 от 2400 ₽

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
31 августа в 20:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Polverone (Солнечная пыль)
16+
Драма Кукольный
Polverone (Солнечная пыль)
4 сентября в 19:00 Большой театр кукол
от 2300 ₽
Дрозд фрау Майер
0+
Детский Кукольный
Дрозд фрау Майер
7 сентября в 11:00 Большой театр кукол
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше